Московская коллегия адвокатов «Домбровицкий и партнеры» состав коллегии

Cостав коллегии:

Юрист Фурсов Анатолий Владимирович, Управляющий партнер.



Образование:

Российский университет потребительской кооперации, 2007 г. Специалист-полиграфолог, 2014 г. Степень MBA, 2018 г. Степень PhD, 2019 г. Судебный эксперт, 2020 г. Специализация: гражданское право, уголовное право, международное право, иммиграционное право. Стаж юридической практики – более 17 лет

Контакты:

Фурсов Анатолий, Управляющий партнер МКА «Домбровицкий и партнеры», основатель Международной группы компаний INTERPOL-SOS. В объединенную группу входят адвокаты из 200 стран мира.

Фурсов Анатолий был кандидатом в депутаты, долгое время занимался общественной, политической, правозащитной и экологической деятельностью. Является директором по исследованиям News-Opposition, международной группы расследователей и журналистов, которые используют закрытые источники информации в процессе своих расследований. Результаты этих расследований регулярно выпускают самые авторитетные СМИ России, Европейского Союза и США, такие как «Медуза», «Новая газета Европа», UNÍAN, Freedom, El Español, El Mundo, Publico, El Confidencial, «Голос Америки», «Радио Свобода».

В связи преследованием оппозиции в России подвергался различным формам давления, и был вынужден иммигрировать в Европу. После чего оказался обвиняемым по уголовному делу, инсценированного так называемым «российским правосудием», которое сейчас массово штампует уголовные дела против оппозиционно настроенных граждан. 13.01.2023 года был включен Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.

Анатолий Фурсов лично столкнулся с тем, что лишь немногие профессиональные адвокаты ведут практику в области защиты от международного розыска и запроса политического убежища. А кроме того, такие адвокаты практикуют в разных странах мира, и каждый является профессионалом только в своем узком направлении. Фактически до сего времени на рынке отсутствовала структура, объединяющая специалистов узкого профиля из разных стран мира, которая позволила бы эффективно защищать клиентов от авторитарных режимов. Режимы эти активно манипулируют правоохранительной и судебной системой, а также используют механизмы Интерпола для преследования своих политических оппонентов, проведения рейдерских захватов, и сведения личных счетов.

В связи с чем Анатолием Фурсовым было принято решение о создании Международных групп компаний INTERPOL-SOS. Сюда вошла команда высококвалифицированных адвокатов, юристов, экономистов, судебных экспертов, детективов и журналистов. Их многолетний опыт и понимание всех проблем, с которыми сталкиваются люди из-за незаконного международного преследования, позволяет предоставлять самые эксклюзивные услуги для клиентов. Мы взаимодействуем с правозащитными организациями, политическими институтами, межправительственными организациями. Применяем в своей работе нестандартные методы и решения, помогающие достичь наилучших результатов для клиента.

Сферы профессиональных интересов:

Защита от экстрадиции — это правовой процесс, который позволяет лицу, преследуемому за преступления в одной стране, избежать передачи его властями другой страны для судебного преследования. Экстрадиция может быть отклонена по различным причинам, таким, как наличие политического мотива в запросе на экстрадицию, отсутствие доказательств преступления, гарантий от государства, которое запрашивает экстрадицию. В случае обращения за защитой от экстрадиции важно обратиться к опытным юристам, специализирующимся на международном праве, чтобы обеспечить максимальную защиту и правовую поддержку в данной ситуации.

Защита от Интерпола: если вы считаете, что размещение вашего имени в списке розыска Интерпола было ошибочным или нарушало ваши права, то имеете право обжаловать это решение. При обжаловании решения о розыске Интерпола важно предоставить все доказательства своей невиновности и аргументировать данную позицию. После получения вашей жалобы, Интерпол проведет дополнительное расследование и может принять решение об изменении статуса розыска.

Блокировка розыска Интерпола: запрос о предварительной блокировке подается для предотвращения неправомерного использования системы розыска Интерпола. Этот запрос направлен на временную блокировку информации о розыске, чтобы предотвратить ее публикацию и использование до тех пор, пока не будут рассмотрены соответствующие аргументы и обстоятельства. Это важный инструмент для предотвращения неправомерной эксплуатации международной системы розыска.

Международная защита: это форма защиты, предоставляемая государствами лицам, которые бежали из страны своего происхождения по причине преследований, или обоснованных опасений преследований по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. INTERPOL-SOS поможет подготовить доказательную базу, историю, кейс, заручится поддержкой политических партий и правозащитных организаций ЕС, США, Великобритании; подать документы и получить одобрение.

Защита по уголовным делам: защита в уголовных делах является одной из наиболее конфликтных и сложных областей юридической практики. Благодаря оперативным и своевременным действиям наших адвокатов, мы не только снижаем уголовно-правовые риски, но и минимизируем последствия правоохранительных мероприятий. Адвокаты нашей компании оказывают эффективную защиту на всех этапах уголовного процесса: от проверки сообщения о преступлении, до обжалования окончательных судебных решений.

Политическое убежище в США: получение политического убежища в США может обеспечить ряд значительных преимуществ для лиц, которые испытывают преследование или угрозу в своей стране. Вот несколько основных преимуществ: защита от преследований, легальное пребывание в стране, возможность воссоединения с семьей, доступ к образованию и медицинским услугам, путь к получению гражданства. Эти преимущества делают получение политического убежища в США важным и желанным вариантом для тех, кто ищет защиту от преследований или угроз в своей стране.

Политическое убежище в Европе: представляет собой механизм, с помощью которого лица, столкнувшиеся с преследованиями или угрозами в стране своего происхождения, могут получить защиту и право на проживание в странах Европейского союза. Процесс предоставления политического убежища обычно основан на международном и национальном законодательстве, и включает в себя рассмотрение индивидуальных обстоятельств каждого случая.

Политическое убежище в Великобритании: процесс предоставления политического убежища в Великобритании регулируется британским законодательством и включает в себя ряд ключевых этапов: подача заявления, интервью и проверка, рассмотрение заявления, решение по заявлению. Получение политического убежища в Великобритании также предоставляет заявителям ряд прав и привилегий, включая право на работу, доступ к медицинским услугам и образованию, а также на защиту от высылки в страну происхождения.

Политическое убежище во Франции: предоставляется лицам, которые находятся на территории Франции и подвергаются преследованиям или угрозам в своей стране по политическим, расовым, религиозным или иным аналогичным мотивам. Процедура предоставления политического убежища во Франции регулируется национальным законодательством и международными нормами.

Политическое убежище в Швейцарии: представляет собой правовой статус, предоставляемый лицам, которые бегут из своих стран из-за преследований или угроз по политическим, расовым, религиозным, национальным или иным аналогичным мотивам. В основе политического убежища лежат международные нормы и стандарты, включая Конвенцию о статусе беженцев 1951 года и Дополнительный Протокол 1967 года.

Формирование кейса: кейс для убежища включает в себя детальное описание обстоятельств, которые привели к запросу на убежище, и доказательства, подтверждающие, что заявитель является лицом, нуждающимся в защите по международному праву.

Пересечение границ: граница - место, которое для пребывающих в розыске может представлять наибольшую опасность. Наши эксперты предоставят вам правовую поддержку и взаимодействие с пограничными службами, обеспечивая полностью безопасное пересечение границы.

Детективные услуги: весь спектр информационно-детективных услуг в России, СНГ, Европе и США. Оперативно получаем любую информацию, которая интересует нашего клиента. Мониторим базы данных правоохранительных, налоговых, таможенных, судебных органов. Отработаны схемы решения самых сложных задач.

Судебная экспертиза: процесс проведения экспертных исследований и предоставления экспертных заключений в процессах. Она играет важную роль в судебной системе, поскольку помогает судам и сторонам в процессе принимать информированные решения на основе экспертного мнения. Оказываем полное сопровождение проведения судебных экспертиз и исследований.

Поддержка в СМИ: в политически мотивированных делах широкая публичность может стать важным средством для обеспечения непредвзятого применения закона судом и другими государственными институтами. Мы гарантируем размещение необходимой информации о клиенте в средствах массовой информации России, СНГ, Европы и США.

Судебный репортер: информационное обеспечение и гласность при защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Позволяет донести до общества и властей свою позицию, а также обратить внимание на незаконное уголовное преследование.

Защита репутации: набор стратегий и действий, направленных на предотвращение, управление и восстановление репутации человека, компании или организации в обществе. Репутация определяется восприятием и мнением других людей о личности или организации, и может существенно повлиять на их общественное восприятие, деловые отношения и успех.

Второе гражданство: географическая и политическая гибкость, безопасность и стабильность, доступ к образованию и здравоохранению. Эти преимущества делают второе гражданство привлекательным для тех, кто ищет дополнительные возможности для мобильности, защиты своих интересов и обеспечения стабильности в жизни.

Паспорт за инвестиции: наши клиенты могут получить паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение, медицинскую страховку и открыть банковские счета в новой юрисдикции в кратчайшие сроки. Мы также предоставляем возможность изменения фамилии, имени, даты рождения и национальности.

Правовая поддержка: наши адвокаты оказывают квалифицированную юридическую помощь в различных областях деятельности российских и иностранных граждан и юридических лиц, включая обеспечение защиты в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях, защиты прав и интересов доверителей в российских и иностранных судах по экономическим и иным спорам.

Банкротство: наши адвокаты обладают многолетним опытом в оказании комплексной поддержки процессов банкротства как крупных компаний, так и физических лиц. Мы специализируемся на проведении процедур банкротства крупных должников, включая как юридические лица, так и их бенефициаров.

Защита активов: комплекс мер и стратегий, направленных на обеспечение безопасности и сохранности имущества, инвестиций и финансовых ресурсов от различных рисков и угроз. Эта область включает в себя широкий спектр действий, направленных на минимизацию потерь и максимизацию защиты активов в различных сферах, включая финансовую, юридическую, операционную и информационную.

Защита бизнеса: защита интересов и прав жертв преследования бизнеса и экономической дискриминации. Помощь в выводе активов из-под рисков, защита от ареста счетов. Создание безопасной инфраструктуры для владения и распоряжения активами.

Инвестиции: наша коллегия адвокатов предлагает клиентам разнообразие объектов и стратегий инвестирования, включая как краткосрочные и высокодоходные варианты, так и долгосрочные и надежные. Мы специализируемся на надежных инвестициях в недвижимость как в России, так и за рубежом, а также разрабатываем выгодные стратегии для обеспечения стабильного дохода.